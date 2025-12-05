Εξιχνίαση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας

Στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας για υπόθεση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας που έλαβε χώρα την 07-07-2025, με αναγραφή φράσεων σε τοιχοποιία εξωτερικά πολιτικού γραφείου που στεγάζεται σε κτήριο του κέντρου πόλης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης ταυτοποίησαν τα στοιχεία τριών εμπλεκόμενων ατόμων.

Πρόκειται για ημεδαπούς άντρες ηλικίας 31, 30 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για Απρόκλητη Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.