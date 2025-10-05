Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι γνωστής ηθοποιου

Το πρωί της Κυριακής, περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασε γύρω στις 7:00 στο σπίτι όπου διαμένει η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου με τον νυν σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, όπου λειτουργεί Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, προκειμένου να δώσει καταθέσεις στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικού περιστατικού.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, αστυνομικοί φέρεται να ειδοποιήθηκαν ύστερα από τηλεφώνημα για έντονο καβγά μέσα στο σπίτι.

Πλέον η υπόθεση βρίσκεται υπό εξέταση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξαν τραυματισμοί ή αν υποβλήθηκαν μηνύσεις.

