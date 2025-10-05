Αποφασισμένος ο Χρυσοχοΐδης ...

Η αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στον Max FM 93,4, ανέδειξε ξανά στην ατζέντα το χρόνιο ζήτηµα του καταυλισµού των Ροµά στον Ριγανόκαµπο. Ο Υπουργός µίλησε ανοιχτά για την πρόθεση να υπάρχει παρουσία αστυνοµικών δυνάµεων εντός του καταυλισµού, µε στόχο τον περιορισµό της µικροεγκληµατικότητας και την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών.

Όπως ήταν αναµενόµενο, οι αντιδράσεις υπήρξαν ποικίλες: άλλοι επικρότησαν την πρωτοβουλία, άλλοι τόνισαν τους κινδύνους να µείνει η ουσία του προβλήµατος στο απυρόβλητο.

Διαβάστε επίσης

Το ρεζουµέ ωστόσο είναι πως η κοινωνία χρειάζεται µια ολιστική προσέγγιση. Όπως σωστά επισηµάνθηκε από φορείς, τα βήµατα είναι τρία: κοινωνική ένταξη, πρόληψη της εγκληµατικότητας και καταστολή. Μόνο που στην Ελλάδα τα δύο πρώτα συχνά αποδεικνύονται ανέφικτα στην πράξη, µε αποτέλεσµα το τρίτο να εµφανίζεται ως η άµεση λύση για να µπει µια τάξη. Οι κάτοικοι της Εγλυκάδας, που χρόνια τώρα υφίστανται συνέπειες και δυσκολίες, γνωρίζουν πολύ καλά πως οι καλές προθέσεις δεν αρκούν -χρειάζονται και πράξεις, και µάλιστα γρήγορα.

Αν λοιπόν το µέτρο εφαρµοστεί, µε ενισχυµένη αστυνοµική παρουσία στον Ριγανόκαµπο, τα αποτελέσµατα µπορεί να είναι θετικά. Το ζητούµενο είναι να µην περιοριστούµε µόνο στην αστυνόµευση, αλλά να βρεθεί και ένας δρόµος για την κοινωνική συνοχή. Διαφορετικά, θα συνεχίσουµε να βλέπουµε µισές λύσεις για ένα πρόβληµα που επανέρχεται ξανά και ξανά στην επικαιρότητα.

Πηγή: dete.gr