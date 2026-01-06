Περιπετειώδης σύλληψη 32χρονου ΡΟΜΑ με 9 χρόνια κάθειρξης από την ΟΠΚΕ

Ολόκληρη επιχείρηση για τη σύλληψη ενός φυγόποινου ΡΟΜΑ, 32 ετών στήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην ανατολική πλευρά της πόλης του Πύργου.

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ΔΑ Ηλείας, κινήθηκαν μεθοδικά για να καταφέρουν να βγάλουν από το σπίτι που κρυβόταν τον συγκεκριμένο άντρα σε βάρος του οποίου, εκκρεμούσε ένταλμα με καταδικαστικές αποφάσεις για ληστεία και απάτη και ποινή κάθειρξης εννέα ετών.

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, που περικύκλωσαν το σπίτι που βρισκόταν ο 32χρονος, βρέθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες αντιμέτωποι με ομάδα ομόφυλων του, που επί της ουσίας προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη σύλληψη και επιχειρούσαν να τον φυγαδεύσουν.

Τελικά κατάφεραν να συλλάβουν τον 32χρονο και να τον απομακρύνουν από το σημείο, μεταφέροντάς τον στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Γιάννης Σπυρούνης

Πηγή: ilialive.gr