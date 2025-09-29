Πέραμα: Ταχύτατοι οι Αμεσοδρασίτες

Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 28-9-2025 στην περιοχή του Περάματος, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 38χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί μετά από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης αναφορικά με άτομο που κατέχει αεροβόλο τυφέκιο στην περιοχή του Περάματος, εντόπισαν τον 38χρονο και σε έλεγχο στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο τυφέκιο και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Περάματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.