Πειθαρχικός έλεγχος για τους ένστολους που πήγαν σε αγροτικό μπλόκο κι έκαναν δηλώσεις

Πειθαρχικός έλεγχος ξεκίνησε – σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές – για την παρουσία ένστολων μελών των ενόπλων δυνάμεων σε αγροτικό μπλόκο και τις δηλώσεις τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γεγονός που αντίκειται στους νόμους και τους στρατιωτικούς κανονισμούς.

Όπως προκύπτει και από το σχετικό βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τον σταθμό 902.gr στο Youtube υπό τον τίτλο «Επισκέψεις από στρατευμένους και απόστρατους αστυνομικούς στο μπλόκο της Νίκαιας», οι ένστολοι – ένας δόκιμος, ορισμένοι οπλίτες και ένας ναύτης – επισκέφτηκαν το μπλόκο αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας και προχώρησαν σε δηλώσεις.

Οι δηλώσεις τους μετά το 03:49:

Κατά τις στρατιωτικές πηγές, οι ένστολοι έχουν ταυτοποιηθεί και εις βάρος τους ασκείται ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

