Πειθαρχική Δίωξη σε βάρος Αστυνομικού

Έγγραγο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.:
Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ
Διαβάστε επίσης
Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου
Θέμα: «Πειθαρχική Δίωξη σε μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου»
Κύριε Αρχηγέ,
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, εκφράζει έντονη απογοήτευση για την πειθαρχική δίωξη που ασκήθηκε σε αστυνομικό, ο οποίος όντας εκτός υπηρεσίας, παρενέβη για να προστατεύσει μια γυναίκα από ενδοοικογενειακή βία και οδήγησε τον δράστη στη Δικαιοσύνη.
Η πράξη του αναγνωρίστηκε από την κοινωνία, τα ΜΜΕ, τους συναδέλφους του καθώς και τον ίδιο τον Διοικητή του, ο οποίος μάλιστα εισηγήθηκε τη χορήγηση και ηθικής αμοιβής.
Παρ’ όλα αυτά, του ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη επειδή μίλησε τηλεφωνικά σε τηλεοπτικό σταθμό, χωρίς προηγούμενη άδεια, μη γνωρίζοντας ότι ήταν ζωντανή μετάδοση.
Η Ένωση θεωρεί την απόφαση αντιφατική, άδικη και ηθικά λανθασμένη, ζητά δε τόσο την άμεση ανάκλησή της όσο και την πλήρη αποκατάσταση του αστυνομικού, τονίζοντας ότι η πράξη του όχι μόνο τιμά την ΕΛ.ΑΣ. αλλά και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτήν.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος
Συνημμένα αρχεία: