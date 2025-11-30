Πειθαρχική Δίωξη σε βάρος Αστυνομικού

Έγγραγο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου

Θέμα: «Πειθαρχική Δίωξη σε μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου»

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, εκφράζει έντονη απογοήτευση για την πειθαρχική δίωξη που ασκήθηκε σε αστυνομικό, ο οποίος όντας εκτός υπηρεσίας, παρενέβη για να προστατεύσει μια γυναίκα από ενδοοικογενειακή βία και οδήγησε τον δράστη στη Δικαιοσύνη.

Η πράξη του αναγνωρίστηκε από την κοινωνία, τα ΜΜΕ, τους συναδέλφους του καθώς και τον ίδιο τον Διοικητή του, ο οποίος μάλιστα εισηγήθηκε τη χορήγηση και ηθικής αμοιβής.

Παρ’ όλα αυτά, του ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη επειδή μίλησε τηλεφωνικά σε τηλεοπτικό σταθμό, χωρίς προηγούμενη άδεια, μη γνωρίζοντας ότι ήταν ζωντανή μετάδοση.

Η Ένωση θεωρεί την απόφαση αντιφατική, άδικη και ηθικά λανθασμένη, ζητά δε τόσο την άμεση ανάκλησή της όσο και την πλήρη αποκατάσταση του αστυνομικού, τονίζοντας ότι η πράξη του όχι μόνο τιμά την ΕΛ.ΑΣ. αλλά και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτήν.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

Συνημμένα αρχεία: