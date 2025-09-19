Πάτρα: Έσκασε εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο – Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ

Μία πολύ σοβαρή υπόθεση ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 τα ξημερώματα της Παρασκευής (19.09.25) εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ειδικότερα, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν μηχανισμό φιάλης βουτανίου με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας έκρηξη και φθορά στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος Γεωλογίας.

Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα της Ασφάλειας που ανέλαβε την έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση των δραστών, όσο και για τα κίνητρα της επίθεσης.