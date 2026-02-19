Αστυνομικοί Λασιθίου: πρώτος ξανά σε σταυρούς ο Μιχάλης Βαμβασάκης

Την επανεκλογή του και μάλιστα με άκρως τιμητικό τρόπο πέτυχε ο απερχόμενος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου, Μιχάλης Βαμβασάκης, ο οποίος για δεύτερη φορά αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς. Μία πανηγυρική εκλογή που καταδεικνύει ότι χαίρει της εκτιμήσεως και της εμπιστοσύνης των συναδέλφων του. Το γεγονός μάλιστα ότι συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους ερμηνεύεται σαφέστατα ως «εντολή» να παραμείνει στο τιμόνι της Ενώσεως και στη διάρκεια αυτής της δεύτερης θητείας να προσφέρει, μαζί φυσικά με την υπόλοιπη διοίκηση, στους αστυνομικούς του Λασιθίου.

Το να έρχεσαι πρώτος σε σταυρούς προτίμησης είναι μία επιβράβευση, είναι όμως και μεγάλη ευθύνη. Τα προβλήματα είναι πολλά, το προσωπικό λίγο, η καθημερινότητα πιεστική. Οι συνδικαλιστές οφείλουν να έχουν ισχυρή παρουσία, να διεκδικούν, να λύνουν προβλήματα, να στηρίζουν και να ενθαρρύνουν τους συναδέλφους τους.

Συγχαρητήρια τον κ. Μιχάλη Βαμβασάκη και να ευχηθούμε καλή δύναμη στο νέο διοικητικό συμβούλιο της Ενώσεως.

