«Πάτα τον!» - Βίντεο από επίθεση τρακτέρ κατά Αστυνομικών

Μπλόκο με τα τρακτέρ τους στον κόμβο αεροδρομίου στη Θεσσαλονίκη επιχείρησαν να δημιουργήσουν αγρότες που βρίσκονται στους δρόμους.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας των αγροτών να κλείσουν τον δρόμο που οδηγεί προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης προκλήθηκε ένταση μεταξύ δυνάμεων των ΜΑΤ και αγροτών που με περίπου 100 τρακτέρ από την Ανατολική Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό.

Στα βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή της προέλασης των αγροτών με τα τρακτέρ τους μπροστά σε ομάδα πεζών αστυνομικών των ΜΑΤ που επιχείρησαν να σταματήσουν την κίνηση των τρακτέρ.

Ένα από τα περίπου 100 τρακτέρ κάνει όπισθεν κατά πάνω τους με ταχύτητα, ενώ κάποιοι αγρότες φωνάζουν «πάτα τον τον πού...».

(μπορείτε να το δείτε στο τελευταίο βίντεο μετά το 00:30).

Στα επεισόδια που συνεχίστηκαν με ρίψη χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις, οι αγρότες προσπάθησαν να βγουν περπατώντας μέσα από την Γεωργική Σχολή για να πραγματοποιήσουν αποκλεισμό στον κόμβο αεροδρομίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγρότες έριξαν κάτω έναν αστυνομικό, πετώντας παραλλήλως και πέτρες εναντίον των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να μεταφερθεί στο νοσοκομείο τραυματισμένος.

