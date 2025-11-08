Παρέμβαση του Προέδρου της Ε.Α.Υ. Αιτωλίας στον Focus FM 103.6 για το κτηριακό της Αστυνομικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας, παρενέβη σήμερα στον Focus FM 103.6 και στη δημοσιογράφο κ. Μπουγιουκλή, αναδεικνύοντας το χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα του κτηρίου που εξακολουθεί να στεγάζει την Αστυνομική Υπηρεσία Μεσολογγίου.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε τόσο στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του νέου κτηρίου, όσο και στην πρόθεση της Διοίκησης να μεταστεγάσει την Υπηρεσία σε έναν ημιτελή χώρο, με συνθήκες εργασίας ενδεχομένως χειρότερες από τις σημερινές.

Η Ε.Α.Υ. Αιτωλίας επισημαίνει πως μια τέτοια επιλογή δεν αποτελεί λύση, αλλά μεταφορά του προβλήματος, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική και ασφαλή ολοκλήρωση του νέου κτηρίου, πριν οποιαδήποτε μετακίνηση προσωπικού.

Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους αστυνομικούς.

Ακούστε εδώ και το ηχητικό απόσπασμα της παρέμβασης του Προέδρου στον Focus FM 103.6.