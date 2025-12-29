Παρέμβαση της Εισαγγελίας στη Νάξο για τέσσερα παιδιά – Κακουργηματική δίωξη στον πατέρα

Γράφει η Μαίρη Μπενέα

Η ανθρωπιά περισσεύει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου, όπου στήθηκε μια πρωτοφανής επιχείρηση ανθρωπιάς, για να σωθούν τέσσερα ορφανά αδελφάκια από το Πακιστάν, που ζούσαν στο νησί με τον πατέρα τους, ο οποίος φέρεται ότι, ήταν βίαιος και κακοποιητικός μαζί τους.

Υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου Οδυσσέα Τσορμπατζόγλου, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Νάξου αφαίρεσε την επιμέλεια από τον Πακιστανό πατέρα των τεσσάρων ανηλίκων, ενώ άσκησε εναντίον και ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για όσα φέρεται ότι, έκανε στα παιδιά του.

Τα παιδιά, δύο αγόρια και δύο κορίτσια ηλικίας 8, 10, 15 και 17 ετών αντίστοιχα, μεταφέρθηκαν προσωρινά στο νοσοκομείο Σύρου, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις, μετά την καταγγελία που έκανε στο “Χαμόγελο του Παιδιού” η μεγαλύτερη σε ηλικία κόρη της οικογένειας, ηλικίας 17 ετών.

Στις αρχές Δεκεμβρίου τα παιδιά συνοδευόμενα από κοινωνική λειτουργό μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Σύρου, το οποίο αρχικά φέρεται ότι, είχε αντιρρήσεις, για τη διαμονή τους εκεί – καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα – ωστόσο με την παρέμβαση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου Οδυσσέα Τζορμπατζόγλου το θέμα διευθετήθηκε.

Πραγματικό αγώνα φέρεται ότι, έδωσε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Νάξου Αικατερίνη Λύρα, για να βρεθούν οι κατάλληλες δομές και να μεταφερθούν τα παιδιά, καθώς δεν μπορούσαν να παραμένουν στο Νοσοκομείο.

Με τη συνεργασία κοινωνικής λειτουργού βρέθηκαν δομές σε δύο μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, που δέχτηκαν ξεχωριστά τα δύο αγόρια και τα δύο κορίτσια, που αναγκαστικά θα έπρεπε να χωρίσουν.

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των πολιτών της Νάξου, που ευαισθητοποιήθηκαν ιδιαίτερα, για τη μεταφορά τους στις δύο Δομές, που επελέγησαν από την Εισαγγελέα.

Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία της μεταφοράς των παιδιών με πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά κι απο΄κει με άλλα μέσα μεταφοράς στις Δομές ανηλίκων σε άλλες πόλεις, αποφασίστηκε να μεταφερθούν αεροπορικώς.

Γνωστό γραφείο ταξιδιών στο νησί ανέλαβε τα έξοδα μεταφοράς των δύο κοριτσιών στην πόλη της Ελλάδας, όπου βρίσκεται η Δομή, όπου θα φιλοξενηθούν, ενώ το Ίδρυμα, που εκμεταλλεύεται το τελεφερίκ στη Σαντορίνη, διέθεσε το υγειονομικό του αεροσκάφος, για τη μεταφορά των δύο αγοριών.

Τη μεγαλύτερη κίνηση ανθρωπιάς όμως έκανε ένας απλός αστυνομικός, ο οποίος κάλυψε τα έξοδα του ΒΑΝ για τη μεταφορά των παιδιών, από τον πενιχρό μισθό του, ενώ ζήτησε να παραμείνει μυστικό το όνομα του!

Οι δύο πιλότοι του υγειονομικού αεροσκάφους ανέτρεψαν το πρόγραμμα τους, για να εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα τα δύο αγόρια, ενώ και η αερολιμενάρχης άνοιξε πολύ νωρίτερα τη βάρδια της, για τη μεταφορά των τεσσάρων παιδιών.

Ήδη, η Εισαγγελέας Νάξου κ. Λύρα υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου κ. Τζορμπατζόγλου ψάχνει ανάδοχες οικογένειες, για να υιοθετηθούν τα παιδιά!

