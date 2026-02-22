Η «πράσινη λωρίδα» ασφάλτου έρχεται στην Ελλάδα -Ποια αυτοκίνητα θα μπαίνουν σε αυτήν και γιατί

Η εγκατάσταση συστήματος επαγωγικής φόρτισης σε τμήμα του οδικού δικτύου τοποθετεί τη χώρα μας ανάμεσα στους πρωτοπόρους της συγκεκριμένης τεχνολογίας, η οποία βρίσκεται επί της ουσίας σε πειραματικό στάδιο.﻿

Ο πρώτος δρόμος όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα φορτίζονται επαγωγικά θα ξεκινήσει να κατασκευάζει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Πτολεμαΐδας με πόρους του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 που θα χρηματοδοτήσουν την μελέτη για τον ολοκληρωμένο επαγωγικό διάδρομο ηλεκτροκίνησης.

Διαβάστε επίσης

Πιο συγκεκριμένα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, στον άξονα προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις», η μελέτη για τη δημιουργία ολοκληρωμένου επαγωγικού διαδρόμου ηλεκτροκίνησης με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πτολεμαΐδας.

Η πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 186.000 ευρώ, αφορά στην ωρίμανση μιας καινοτόμου πιλοτικής υποδομής για τη δυναμική επαγωγική φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, σε συνδυασμό με ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές οδικές επιφάνειες.

Η πιλοτική υποδομή προβλέπεται να αναπτυχθεί σε οδικό τμήμα πλησίον των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα, με προοπτική αναπαραγωγής και κλιμάκωσης σε στρατηγικούς οδικούς άξονες.

Η πράξη δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επόμενη φάση υλοποίησης της υποδομής, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έξυπνων, κλιματικά ουδέτερων υποδομών μεταφορών και στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της πράσινης ενεργειακής μετάβασης στον τομέα των μεταφορών.

Η επαγωγική φόρτιση επιτρέπει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία να ανακτούν μέρος του ηλεκτρικού φορτίου των μπαταριών τους εν κινήσει, βάζοντας τέλος στο «άγχος» της αυτονομίας και της ανάγκης επίσκεψης σε κάποιο σημείο φόρτισης.

www.carandmotor.gr