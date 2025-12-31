Παρανάλωμα του πυρός τρεις μηχανές σε είσοδο πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης.

Η ώρα ήταν 23:30 όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε μηχανή που ήταν σταθμευμένη στην οδό Βυζαντίου. Μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δύο παρακείμενες με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες όπου έσβησαν τη φωτιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 3 μοτοποδήλατα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 30, 2025

