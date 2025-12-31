PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Παρανάλωμα του πυρός τρεις μηχανές σε είσοδο πολυκατοικίας

πυροσβεστικη
08:17 | 31/12/2025

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης.

Η ώρα ήταν 23:30 όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε μηχανή που ήταν σταθμευμένη στην οδό Βυζαντίου. Μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δύο παρακείμενες με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες όπου έσβησαν τη φωτιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

ertnews.gr

