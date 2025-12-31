Φωτιά σε βυτιοφόρο που ήταν εν κινήσει - Σημειώνονται εκρήξεις

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (31/12) σε βυτιοφόρο καυσίμων στο 19ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Σερρών στο ύψος της Δορκάδας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με το βυτιοφόρο να τυλίγεται στις φλόγες όσο ήταν εν κινήσει.

Ο οδηγός πρόλαβε εγκαίρως να απομακρυνθεί και δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώνονται εκρήξεις και η πυρκαγιά έχει επεκταθεί.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα ενώ η Τροχαία έχει κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού για λόγους ασφαλείας.

Ρεπορτάζ: Λία Χριστάρα, Ζώης Κακκαβάς

