Παραμένει Διοικήτρια Τροχαίας Θεσσαλονίκης η Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου

Παρέμεινε στη θέση της ως Διοικήτρια Τροχαίας Θεσσαλονίκης η Αστυνομική Διευθύντρια Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου.

Είναι η πρώτη γυναίκα Αξιωματικός που κλήθηκε να υπηρετήσει σε αυτή τη νευραλγική θέση και τα καταφέρνει περίφημα.

Μάχιμη Αξιωματικός, αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ και την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, και εξελίσσεται στην ιεραρχία της ΕΛ.ΑΣ..

Eχει καταγωγή από τα Τρίκαλα, είναι παντρεμένη και έχει παιδιά. Οι συνάδελφοί της μιλούν για μία εργατική, πρόθυμη αστυνομικό, δυναμική γυναίκα, τρυφερή γυναίκα και αφοσιωμένη μητέρα.

Το Policenet.gr της εύχεται καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία της.