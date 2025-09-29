Πάνω από 50 αστυνομικοί συμμετείχαν στο «Λασσάνειο Δρόμο 2025» στην Κοζάνη - ΦΩΤΟ

Το Αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, καθώς και μέλη της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (ΙΡΑ), συμμετείχαν από κοινού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με μια ομάδα άνω των -50- αστυνομικών στο «Λασσάνειο Δρόμο 2025» που διοργάνωσε χθες (28-09-2025) το πρωί στην πόλη της Κοζάνης, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Αντιδημαρχία Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Η συγκεκριμένη δράση περιελάμβανε αγώνες δρόμου υγείας -10,11- χιλιομέτρων και δυναμικού βαδίσματος -5,8- χιλιομέτρων, ενώ διοργανώθηκε παιδική διαδρομή – συμβολικός δρόμος -500- μέτρων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν τουλάχιστον -800- αθλητές και αθλούμενοι, όλων των ηλικιών, μεταξύ των οποίων μαθητές, γονείς με τα παιδιά τους, καθώς και αστυνομικοί.

Σημαντικό είναι ότι στην εν λόγω δράση συμμετείχαν επίσης Άτομα με Αναπηρία, ενώ υπήρχε παρουσία αμαξιδίων που συνοδεύονταν από αθλητές, προάγοντας έτσι το μήνυμα της ισότητας, της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας στον αθλητισμό.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια, χάρη στα μέτρα που ελήφθησαν για την ομαλή διεξαγωγή των διαδρομών και την προστασία των συμμετεχόντων, με μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης.

Σκοπός της συμμετοχής στην ανωτέρω δράση είναι η ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και η ανάπτυξη και η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος.