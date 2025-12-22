Μισθοδοσία Αστυνομικών: Διευκρινίσεις για τα αναλυτικά σημειώματα αποδοχών

Το Policenet.gr έχει δεχθεί μηνύματα αναγνωστών που ρωτούν γιατί στα αναλυτικά σημειώματα αποδοχών τους, είδαν αυτό τον μήνα διαφοροποιήσεις στους μισθούς τους. Όπως επισημαίνουν δεν βλέπουν τα πενθήμερα και τα νυχτερινά τους.

Διαβάστε επίσης

Διευκρινίζεται ότι μόνο για αυτό τον μήνα, τα χρήματα των επιδομάτων για τα νυχτερινά και την εργασία πέραν του πενθημέρου (που αφορούν τον Νοέμβριο του 2025) φαίνονται σε ξεχωριστή κατάσταση πληρωμής από τον υπόλοιπο μισθό και ασφαλώς θα καταβληθούν κανονικά, όπως κάθε μήνα.

Ως εκ τούτου, για να δουν οι Αστυνομικοί το σύνολο των χρημάτων που θα πάρουν αυτό τον μήνα θα πρέπει να αθροίσουν τα ποσά στο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών με αυτά που υπάρχουν στην ξεχωριστή κατάσταση με τα πενθήμερα και τα νυχτερινά.

Η συγκεκριμένη διαφορετική καταγραφή γίνεται μόνο για τον μήνα Δεκέμβριο για λόγους δημοσιονομικούς (το ίδιο είχε γίνει και το 2024).