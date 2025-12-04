Πάνω από 400 γραμμάρια κοκαΐνης βρήκαν οι Αστυνομικοί μετά από έφοδο σε σπίτι

Συνελήφθη προχθες (02.12.2025) το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 26χρονου ημεδαπού ,στο Ηράκλειο .

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση του φαινομένου της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε προχθες (02.12.2025) πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε ημεδαπός κατά το χρόνο που εξέρχονταν της οικίας έτερου ημεδαπού και ακινητοποιήθηκε.

Ακολούθησε έλεγχος στον ημεδαπό ,στο όχημα και στις οικίες των δυο ημεδαπών

Κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

440,1- γραμμάρια κοκαΐνης -129- γραμμάρια κάνναβης

Χρηματικό ποσό -200- ευρώ

-3- ζυγαριές ακριβείας

κινητό τηλέφωνο

ιδιόχειρες σημειώσεις

Επίσης κατασχέθηκε ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.