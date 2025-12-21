Πανελλήνιο ρεκόρ και όριο για το Ευρωπαϊκό η Παυλοπούλου στα 200μ. μικτή

Με ένα σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ από τη Νικόλ Παυλοπούλου, ολοκληρώθηκε σήμερα (21/12) στην Αλεξανδρούπολη το Χειμερινό Κύπελλο κολύμβησης. Η πρωταθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου σημείωσε χρόνο 2:13.29 στα 200μ. μικτή ατομική και κατέρριψε το 2:13.85 που είχε κάνει πριν λίγους μήνες, στις 27 Ιουλίου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ενώ παράλληλα έπιασε και το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Οι υπόλοιποι τελικοί της 3ης ημέρας δεν επιφύλαξαν μεγάλες επιδόσεις. Ο Ανδρέας Βαζαίος (Παλαιό Φάληρο), στην επιστροφή του στους εγχώριους αγώνες μετά από ενάμιση χρόνο, πρώτευσε στα 100μ. ελεύθερο με 49.66, με τον Φίλιππο Ανδριαδάκη του Ολυμπιακού να ακολουθεί σε 49.76. Η Γεωργία Δαμασιώτη του Παλαιού Φαλήρου κολύμπησε χωρίς συναγωνισμό στα 200μ. πεταλούδα και τερμάτισε σε 2:11.79, η Νόρα Δράκου του Παναθηναϊκού νίκησε στα 50μ. ύπτιο με 28.76 και η Αννα Ντουντουνάκη του Παναθηναϊκού στα 100μ. ελεύθερο με 56.10, έναντι 56.51 της 15χρονης Νεφέλης Μπιλανάκου (ΑΟ Αιγάλεω).

Διαβάστε επίσης

Εκπληξη έγινε και στους δύο τελικούς των 50μ. πρόσθιο, όπου στους άνδρες ο Σπύρος Γκικόπουλος (Παλαιό Φάληρο) με 27.93 νίκησε τον Βαγγέλη Ντούμα του Ολυμπιακού (27.99), ενώ στις γυναίκες η Κωνσταντίνα Ανδριάνα Γκόβαρη του Ωκεανού πήρε την πρώτη θέση με 32.06, αφήνοντας δεύτερη τη Μαρίλεια Δρασίδου του Παλαιού Φαλήρου (32.12). Απόντος του Απόστολου Χρήστου, ο Φίλιππος Ανδριαδάκης του Ολυμπιακού επικράτησε στα 50μ. ύπτιο με 25.53, έναντι 25.67 του Νίκου Παπαθεοδώρου (επίσης του Ολυμπιακού), ο οποίος έχασε για μόλις ένα εκατοστό το όριο για το Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων. Ο Δανιήλ Γιουρτζίδης του Παλαιού Φαλήρου πρώτευσε στα 200μ. μικτή ατομική με 2:00.85, ο Δημήτρης Μάρκος του ΠΑΟΚ στα 800μ. ελεύθερο με 8:07.96 και ο 16χρονος Γιώργος Κάλανδρος του Ωκεανού στα 200μ. πεταλούδα με 2:02.47, ενώ στα 800μ. ελεύθερο γυναικών νικήτρια αναδείχθηκε η Γεωργία Μακρή του Γλαύκου Περιστερίου με 8:50.97.

Ο Ολυμπιακός κράτησε την πρώτη θέση στη βαθμολογία των σωματείων, με το Παλαιό Φάληρο όμως, που ενισχύθηκε σημαντικά με μεταγραφές, να βρίσκεται πια πολύ κοντά και μάλιστα να κερδίζει την επιμέρους κατάταξη των γυναικών με 479 βαθμούς, έναντι 448 των «ερυθρόλευκων». Στους άνδρες, και παρότι ο Απόστολος Χρήστου αγωνίστηκε μόνο στα 100μ. ύπτιο, η πειραϊκή ομάδα επικράτησε με 581 βαθμούς έναντι 478 του ΑΟΠΦ και έτσι πήρε την πρωτιά στη γενική κατάταξη με 1.029 βαθμούς, ενώ το Παλαιό Φάληρο συγκέντρωσε 957 και ο τρίτος Παναθηναϊκός 419. Η εικόνα του Χειμερινού Κυπέλλου προοιωνίζεται μεγάλη μάχη για τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Μαϊου, όπου θα μπουν στην... εξίσωση και οι «σκυταλοδρομίες».

Στην κατηγορία νέων ανδρών/νέων γυναικών (19-23 ετών), πρώτευσε το Παλαιό Φάληρο με 878,5 βαθμούς, με δεύτερο τον Ολυμπιακό (703β.), με τον ΑΟΠΦ να κυριαρχεί επίσης στις επιμέρους βαθμολογίες νέων ανδρών και νέων γυναικών.

Κορυφαίος κολυμβητής των αγώνων αναδείχθηκε ο Απόστολος Χρήστου, αφού το 53.17 που έκανε στα 100μ. ύπτιο αντιστοιχεί σε 914 βαθμούς στη βαθμολογία της World Aquatics. Το αντίστοιχο βραβείο στις γυναίκες κατέληξε στα χέρια της Αννας Ντουντουνάκη, με το 57.58 στα 100μ. πεταλούδα (880 βαθμοί).



Γιάννης Δημητρόγλου

ΑΠΕ-ΜΠΕ