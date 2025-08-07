Παλαιό Φάληρο: Ξαφνική αλλαγή της 32χρονης – Τα 6 στοιχεία που οδήγησαν στη φυλακή τη μητέρα της 3χρονης

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Δεν έπεισαν, τουλάχιστον προσώρας, οι εξηγήσεις που έδωσε επί ώρες στη Δικαιοσύνη η 32χρονη Αλγερινή, η οποία οδηγείται στη φυλακή για τη δολοφονία της 3χρονης Τζένας που είχε βρεθεί νεκρή στην παραλία Εδέμ στο Παλαιό Φάληρο.

Η ίδια μπορεί να αρνήθηκε τις σε βάρος της κατηγορίες και να επέμεινε στην εκδοχή του ατυχήματος μέσα στο διαμέρισμα των Πατησίων, ωστόσο, μία σειρά από στοιχεία την «έκαψαν» με αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά κρατούμενη.

Τα στοιχεία αυτά είναι τα παρακάτω:

Δεν δόθηκαν πειστικές εξηγήσεις σε σχέση με το γιατί μία μητέρα όχι μόνο δεν κάλεσε γιατρό αλλά αποφάσισε να πάει βραδινές ώρες για μπάνιο ένα παιδί που είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Η ίδια υποστηρίζει ότι το κορίτσι ήταν νεκρό λόγω του ατυχήματος και ότι πανικοβλήθηκε. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει πνιγμό, γεγονός που σημαίνει ότι το παιδί ήταν ζωντανό όταν μπήκε στη θάλασσα. Μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας της στα ΜΜΕ εξαφάνισε τα ρούχα που φορούσε η ίδια και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, όπως και μία βούρτσα μαλλιών και ένα τσαντάκι. Πρόκειται για πράξη που παραπέμπει σε άτομο που έχει επίγνωση ότι έχει διαπράξει κάποια σοβαρή εγκληματική πράξη και επιδιώκει να εξαφανίσει τα ίχνη της. Όταν πήρε ταξί για να φύγει από το Παλαιό Φάληρο φέρεται να είπε στον οδηγό ταξί ότι είναι από τη Γαλλία. Το κλιμάκιο που διενήργησε την αυτοψία στα Πατήσια διαπίστωσε ότι ο χώρος είχε καθαριστεί, ενώ εντόπισε αίμα πάνω σε κέρμα σε συρτάρια της κουζίνας. Το αίμα δεν εντοπίστηκε στο μπάνιο, όπου η ίδια ισχυρίζεται ότι συνέβη το ατύχημα με το παιδί αλλά σε έπιπλο της κουζίνας που εφάπτεται με το μπάνιο. Κατά το παρελθόν είχε κατηγορηθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, διότι είχε αφήσει μόνο του και χωρίς επίβλεψη το 2χρονο παιδί της. Οι Αρχές συγκέντρωσαν κάποιες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η Αλγερινή ετοιμαζόταν να φύγει από την Ελλάδα. Η 3χρονη Τζένα φέρει χτυπήματα και σε άλλα σημεία του σώματος, εκτός από το κεφάλι, χωρίς ακόμα κάποιος να μπορεί να βεβαιώσει εάν είναι προθανάτια ή μεταθανάτια. Το πιο σοβαρό από τα χτυπήματα (στο κεφάλι) είναι βέβαιο ότι είναι προθανάτιο. Σημειώνεται ότι από την εξέλιξη της έρευνας προκύπτει ότι το παιδί παρέμεινε στη θάλασσα μόλις λίγες ώρες (περίπου 2-3 ώρες). Η αρχική εκτίμηση ότι παρέμεινε στο νερό για περισσότερες από 12 ώρες δεν επιβεβαιώνεται, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι το παιδί μπήκε στο νερό μεταξύ 1.30-2.00 τα ξημερώματα και εντοπίστηκε περίπου στις 4.00-4.30 τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας.

Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν στο iEidiseis ότι η 32χρονη μητέρα ήταν «ψυχρή» τόσο κατά την καταγραφή της από τις κάμερες ασφαλείας όσο και κατά την παρουσία της στη ΓΑΔΑ.

Χθες κατά την παρουσία της στον Ανακριτή παρουσίασε μία διαφορετική εικόνα, καθώς φέρεται να «έσπασε» και να ξέσπασε σε κλάματα.

Κατά την απολογία της υποστήριξε ότι δεν σκότωσε την 3χρονη αλλά συνέβη ατύχημα στο μπάνιο: «Με τη Τζένα μπήκαμε στην ντουζιέρα για να κάνει μπάνιο. Μου ζήτησε νερό και όταν πήγα στην κουζίνα για να της φέρω άκουσα έναν γδούπο σαν να είχε πέσει. Γύρισα γρήγορα πίσω και την είδα πεσμένη στο πάτωμα και με σπασμούς. Την πήρα αγκαλιά και προσπάθησα να τη συνεφέρω και επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα (…) Ξαναμπήκαμε στο μπάνιο και χτύπησε για δεύτερη φορά. Έχασε τις αισθήσεις της και όσο και αν προσπάθησα δεν επανερχόταν. Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή. Πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα. Εκείνη την ώρα αυτό που σκέφτηκα ήταν να πάω στη θάλασσα. Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει αλλά ήταν ήδη νεκρή (…) Έφτασα στο Φάληρο με τραμ ψώνισα στο περίπτερο και μετά πήγαμε στην παραλία. Έπαιξαν τα παιδιά στην παιδική χαρά και στην συνέχεια επιστρέφοντας και πάλι στην παραλία μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί».

