Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από δοκίμους αστυφύλακες της Σχολής Μουζακίου στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Τιμόθεο - ΦΩΤΟ

Το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025, ομάδα δοκίμων αστυφυλάκων της Σχολής Μουζακίου επισκέφθηκε τα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως, προκειμένου να ψάλλει τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Τιμόθεο, μεταφέροντας το εορταστικό μήνυμα των ημερών.

Η παρουσία των δοκίμων δημιούργησε κλίμα χαράς και συγκίνησης, καθώς οι μελωδίες των καλάντων αντήχησαν στους χώρους της Ιεράς Μητροπόλεως, υπενθυμίζοντας το βαθύ πνευματικό νόημα της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος τους υποδέχθηκε με ιδιαίτερη εγκαρδιότητα, απευθύνοντάς τους πατρικές ευχές και λόγους ενθάρρυνσης, και ευχήθηκε σε όλους καλά, ειρηνικά και ευλογημένα Χριστούγεννα, με υγεία και δύναμη στο έργο και στην αποστολή τους.

karditsapress.gr, mouzakinews.gr