Π. Φάληρο: Μοτοσικλετιστής χτύπησε ταξιτζή με κράνος και τον απείλησε με όπλο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (14/9) στο Παλαιό Φάληρο, όταν μοτοσικλετιστής επιτέθηκε με κράνος σε οδηγό ταξί και τον απείλησε με όπλο που είχε στο τσαντάκι του.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR, η αφορμή φαίνεται πως ήταν μια γυναίκα επιβάτιδα του ταξί, η οποία διαφώνησε με τον οδηγό και κάλεσε τον φίλο της. Εκείνος, οδηγός της μηχανής, περίμενε στην οδό Ζησιμοπούλου και μόλις έφτασε το ταξί ξεκίνησε η επίθεση.

Κουβαλούσε όπλο ο μοτοσικλετιστής στο Π. Φάληρο

«Φώναζε στον ταξιτζή "Άνοιξε την πόρτα, βγες έξω". Βγαίνει ο ταξιτζής έξω, ο μηχανόβιος τον έβριζε. Σε μια φάση ο ταξιτζής τον σπρώχνει και του ρίχνει με το κράνος ο μηχανόβιος στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή ο ταξιτζής, αφού είχε χτυπηθεί 2-3 φορές ήδη από τον μηχανόβιο, έψαχνε κάτι στο πορτμπαγκάζ. Κάτι στο χέρι κράτησε, δεν έκανε κάποια κίνηση εκείνη τη στιγμή», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος και ένας διερχόμενος οδηγός προσπάθησαν να τους χωρίσουν, μέχρι που είδαν το όπλο.

«Ο μηχανόβιος στο τσαντάκι του είχε ένα όπλο. Εκείνη τη στιγμή έκανα εγώ λίγο πίσω, το παιδί με το αυτοκίνητο που είχε σταματήσει έφυγε και καλά έκανε. Το έβγαλε το όπλο προφανώς για απειλή και εκεί που είχαμε όλοι πλέον απομακρυνθεί εκπυρσοκρότησε το όπλο του κυρίου», πρόσθεσε.

Τρομοκρατήθηκε ο οδηγός ταξί στη θέα του όπλου

Το όπλο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ρέπλικα. Ο οδηγός της μηχανής απομακρύνθηκε μαζί με τη γυναίκα, ενώ ο τρομοκρατημένος ταξιτζής κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Ο οδηγός του ταξί συγκράτησε την πινακίδα της μηχανής, στοιχείο που αξιοποιεί η Ασφάλεια για τον εντοπισμό του δράστη.

