Π. Φάληρο: Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής στο Παλαιό Φάληρο. Μετά από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το ένα τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν δύο κοπέλες που είναι επίσης καλά στην υγείας τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η οδηγός του δεύτερου οχήματος καταλάθος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε το τροχαίο.

Ρεπορτά: Χρυσίτα Νικητάκη

