Όταν η οντισιόν έγινε… αστυνομική επιχείρηση: Ηθοποιός έπεισε μέχρι και την αστυνομία

Η υπερβολικά ρεαλιστική ερμηνεία σε ρόλο ληστή τράπεζας οδήγησε σε επέμβαση ειδικών δυνάμεων σε στούντιο του Σίδνεϊ.

Μια οντισιόν που ξεκίνησε ως δοκιμαστικό για τηλεοπτική σειρά κατέληξε σε πραγματική αστυνομική επιχείρηση, όταν η ερμηνεία ενός ηθοποιού ήταν τόσο ρεαλιστική που προκάλεσε πανικό στη γειτονιά.

Ο Αυστραλός ηθοποιός David Howell συμμετείχε σε οντισιόν για τη νέα σειρά του BINGE, «Run», υποδυόμενος έναν ληστή τράπεζας. Οι φωνές, η ένταση και η εικόνα του ρόλου του όμως ήταν τόσο πειστικές, ώστε κάτοικοι της περιοχής πίστεψαν πως εξελισσόταν πραγματικό έγκλημα και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Περιπολικά, ειδικές ομάδες και… σενάριο στο χέρι

Μέσα σε λίγα λεπτά, περιπολικά και ειδικές δυνάμεις περικύκλωσαν το στούντιο στο Σίδνεϊ, αιφνιδιάζοντας ηθοποιούς και συνεργείο. Το γύρισμα διακόπηκε, ενώ χρειάστηκαν εξηγήσεις για να γίνει σαφές ότι ο «ληστής» ήταν απλώς ηθοποιός σε οντισιόν.

Ο Howell τελικά κέρδισε τον ρόλο στη μίνι σειρά, η οποία βασίζεται στη ζωή του διαβόητου Αυστραλού ληστή Brenden Abbott, γνωστού ως “The Postcard Bandit”.

«Έμοιαζε με αληθινό εγκληματία»

Ο συμπρωταγωνιστής του, George Mason, που στη σειρά ενσαρκώνει τον ίδιο τον Abbott, περιέγραψε στο news.com.au πόσο πειστικός ήταν ο Howell ήδη πριν ξεκινήσει η σκηνή.

Όπως είπε, τον είδε να περπατά νευρικά γύρω από το αυτοκίνητό του καπνίζοντας — παρότι δεν καπνίζει στην πραγματικότητα. «Έμοιαζε απολύτως αληθινός», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν τον εξέπληξε καθόλου το γεγονός ότι ξεγέλασε και την αστυνομία.

