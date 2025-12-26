Όταν η αστυνομία του Οχάιο σταμάτησε τον κύριο και την κυρία Κλάους για υπερβολική ταχύτητα...

Ένα απρόσμενο αλλά ιδιαίτερα χαριτωμένο περιστατικό σημειώθηκε στην κομητεία Φούλτον στην πολιτεία Οχάιο των ΗΠΑ, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν ένα όχημα για υπερβολική ταχύτητα και διαπίστωσαν πως πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ο… Άγιος Βασίλης, με την κυρία Κλάους να κάθεται στη θέση του συνοδηγού.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του σερίφη και γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας χαμόγελα.

Ο αστυνομικός πλησίασε το όχημα εμφανώς διασκεδασμένος, πειράζοντας τον οδηγό για τη βιασύνη του, ενώ ο «Άγιος» απάντησε με χιούμορ, εξηγώντας πως οι καιροί είναι δύσκολοι ακόμη και στον Βόρειο Πόλο.

Όταν του ζητήθηκε το δίπλωμα οδήγησης, κατέβηκε από το αυτοκίνητο ψάχνοντάς το, με τον αστυνομικό να αστειεύεται ότι κινδυνεύει να χάσει τα φετινά του δώρα.

Τελικά, οι αρχές δεν του επέβαλαν πρόστιμο, αλλά του έδωσαν μια απλή προειδοποίηση να μειώσει την ταχύτητα, φωτογραφήθηκαν μαζί του και του ευχήθηκαν «Καλά Χριστούγεννα», τονίζοντας πως ακόμη και ο Άγιος Βασίλης πρέπει να τηρεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας — όσο κι αν βιάζεται να μοιράσει τα δώρα του.