Τύμπανα πολέμου: Έρχεται στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ

Ηχούν δυνατά τα τύμπανα του πολέμου, με τις ΗΠΑ να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό θαλάσσιων και αεροπορικών δυνάμεων, ενόψει φημολογούμενης επίθεσης στο Ιράν. Στη Μεσόγειο βρίσκεται το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο στον κόσμο. Το πλοίο αποτελεί το πρώτο της νέας ομώνυμης κλάσης των ΗΠΑ και πρόκειται να δέσει στη βάση της Σούδας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν μήνυμα σε όλο τον πλανήτη, διατηρώντας ανοιχτό το σύστημα γεωεντοπισμού AIS του αεροπλανοφόρου Φορντ, το οποίο συνοδεύεται από το αντιτορπιλικό USS Mahan, παρέχοντας ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο με το στίγμα του.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, αφού πέρασε το στενό του Γιβραλτάρ την Παρασκευή, αναμένεται την Τρίτη να καταπλεύσει στον Κόλπο της Σούδας, όπου θα ναυλοχεί έως την Παρασκευή για ανεφοδιασμό και ανάπαυση του πληρώματος.

Από εκεί αναμένεται να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή. Αρχικά θα κινηθεί προς την Ανατολική Μεσόγειο και από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να περάσει τη διώρυγα του Σουέζ ώστε να κατευθυνθεί στην Αραβική Θάλασσα.

Εκεί βρίσκεται ήδη η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Λίνκολν.

Και στην επιχείρηση κατά Μαδούρο το αεροπλανοφόρο Φορντ

Το Φορντ συμμετείχε τον Ιανουάριο σε επιχείρηση που αφορούσε τον Νικολά Μαδούρο στη Βενεζουέλα και, ενώ ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψει στη βάση του τον Μάρτιο, έλαβε εντολή από τον Αμερικανό Πρόεδρο να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λόγω των αυξημένων εντάσεων με το Ιράν.

Εάν το αεροπλανοφόρο παραμείνει στην περιοχή πέρα από τα μέσα Απριλίου, θα καταρρίψει το ρεκόρ της μεγαλύτερης συνεχόμενης ανάπτυξης αεροπλανοφόρου μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, με περισσότερες από 294 ημέρες.

Κόστισε περίπου 13 δισεκατομμύρια

Μπορεί να μεταφέρει από 75 έως 90 αεροσκάφη F-35C Lightning II, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler (ηλεκτρονικός πόλεμος), E-2D Advanced Hawkeye (ραντάρ), καθώς και ελικόπτερα MH-60R/S και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Χάρη στον υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης, το πλοίο απαιτεί περίπου 500 έως 700 λιγότερα μέλη πληρώματος σε σχέση με την κλάση Nimitz (συνολικά περίπου 4.500 άτομα μαζί με την αεροπορική πτέρυγα), γεγονός που μειώνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας.

Το USS Gerald R. Ford κόστισε περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που το καθιστά το ακριβότερο πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε ποτέ.

