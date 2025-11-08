Ορκωμοσία Νέων Δόκιμων Υπαστυνόμων - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 7 Νοεμβρίου 2025, στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας η ορκωμοσία 47 νέων Δόκιμων Υπαστυνόμων.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και τοπικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ένταξης νέων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ευχόμαστε Καλή Αρχή στις σπουδές και την εκπαίδευσή τους, με επιτυχία και πρόοδο. Να έχουν πάντα ως γνώμονα τις αξίες της Δικαιοσύνης, της Ακεραιότητας και της Ανιδιοτελούς Προσφοράς. Να είναι άξιοι συνεχιστές του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ορκωμοσία τους σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας και απαιτητικής πορείας και η Ένωσή μας θα σταθεί αρωγός και υποστηρικτής σε κάθε τους βήμα.

Καλωσορίσατε στην οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας!

Για το Δ.Σ.

-Ο-

Πρόεδρος

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

ΤΖΙΜΑΣ Νικόλαος