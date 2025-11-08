Φωτογραφίες: Τελετή Αγιασμού στη Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 06/11/2025, στον προαύλιο χώρο του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Μουζακίου, τελετή Αγιασμού για την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 2025-2026.

Στην τελετή, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεος, πλαισιωμένος από τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Αστυνόμο Β΄ Αλέξιο Κουρτέση, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Σπηλιάς Πανοσολογιότατο Αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Μητρόπουλο και τον αρχιερατικό επίτροπο Μουζακίου και εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μουζακίου π. Λάζαρο Κουτσογιάνη.

Τίμησαν με την παρουσία τους στην τελετή ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Ζαχάρης και ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Βλάχος, τους οποίους υποδέχθηκε στη Σχολή ο Διοικητής του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Μουζακίου Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Ιωάννης Τσιώλης.

Οι ανωτέρω συνεχάρησαν τους νέους Δόκιμους Αστυφύλακες για την επιτυχία τους και την επιλογή τους, ευχόμενοι προς αυτούς καλή σταδιοδρομία ενώ καλωσόρισαν και του 2ετεις Δόκιμους Αστυφύλακες οι οποίοι επέστρεψαν στη Σχολή μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

