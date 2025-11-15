Ορκωμοσία 474 δοκίμων αστυφυλάκων στην Κομοτηνή

Το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου έλαβε χώρα η ορκωμοσία δοκίμων αστυφυλάκων του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής.

Η ακολουθία τελέστηκε από τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη, πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Παπαβέργο, γενικό αρχιερατικό επίτροπο της Μητρόπολης Μαρωνείας & Κομοτηνής.

Παρών ήταν ο διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων ταξίαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος, που απευθύνθηκε στους ορκισθέντες, ενώ την ημερήσια διαταγή ανέγνωσε ο αν. διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής αστυνομικός διευθυντής Γιώργος Ελευθεριάδης.

Οι νέοι και οι νέες δόκιμοι αστυφύλακες, αφότου έψαλαν τον εθνικό ύμνο, ορίστηκαν να υπηρετήσουν στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με παρέλαση σε άψογους σχηματισμούς. Στην εκπαιδευτική σειρά 2025-28 ορκίστηκαν 474 δόκιμοι αστυφύλακες, οι οποίοι θα ξεκίνησαν την εκπαίδευσή τους.

Θυμίζουμε πως το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το 1994 και λειτούργησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1997. Η είσοδος στο Τμήμα γίνεται μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η Σχολή ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και η έδρα της βρίσκεται στην Κομοτηνή (7ο χλμ Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης). Αυτά τα χρόνια, διαρθρώνεται σε 8 Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Γρεβενών, Διδυμοτείχου, Καρδίτσας, Κομοτηνής, Νάουσας, Ξάνθης, Ρεθύμνου και Σητείας).

Πηγή: xronos.gr