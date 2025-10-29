Ορκωμοσία 14 Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης ειδικότητας Υγειονομικού – Νομικού – Οικονομικού

Τη σημαντική συνεισφορά και την υψηλή ευθύνη που φέρουν με την κατάταξή τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής οι 14 νέοι Αξιωματικοί (απευθείας κατάταξης ειδικότητας Υγειονομικού – Νομικού και Οικονομικού) για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του Σώματος, επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, στον χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της τελετής της ορκωμοσίας τους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Αχελώου κ.κ. Νήφωνος, ως εκπροσώπου του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιά και Φαλήρου, κ.κ. Σεραφείμ.

Ο κ. Κυριαζόπουλος συνεχάρη τις νέες και τους νέους αξιωματικούς που αποτελούν πλέον μέρος της μεγάλης οικογένειας του Λιμενικού Σώματος, ενός Σώματος που, όπως τόνισε, «μέσα στην ιστορία του αλλά και την κάθε μέρα που περνά, τιμά την Ελλάδα και τους Έλληνες, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στην θάλασσα, στην ελληνική ναυτιλία, στον τουρισμό, στην κοινωνία και στους νησιώτες, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες». Και πρόσθεσε: «Στον σύγχρονο κόσμο, όπου οι προκλήσεις γίνονται όλο και πιο περίπλοκες σε ποικίλους τομείς, η ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες εντός των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Εσείς, οι νέοι αξιωματικοί, θα αναλάβετε το ρόλο αυτό, εξασφαλίζοντας ότι το Σώμα θα συνεχίσει να λειτουργεί με ακρίβεια, δικαιοσύνη και αποδοτικότητα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της ασφάλειας και της διαφάνειας, όσο και της προόδου, αλλά και της υποστήριξης και φροντίδας του προσωπικού και των πολιτών».

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφωνας Κοντιζάς, ο Α' Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, Β’ Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος, καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

