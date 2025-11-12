Ορκίζονται οι νέοι Δόκιμοι Αστυφύλακες

Η τελετή ορκωμοσίας των νέων δοκίμων αστυφυλάκων, εκπαιδευτικής σειράς 2025-2028 που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14η Νοεμβρίου 2025 στην Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων τυ Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου (1ο χλμ επ.οδ. Διδυμοτείχου – Μεταξάδων) έχουμε:

10.20΄Πέρας παράταξης τμημάτων

10.35΄ Πέρας προσέλευσης Προσκεκλημένων

10:40’ Πέρας προσέλευσης Επισήμων

10.45΄ Προσέλευση Σημαίας

10.50΄ Προσέλευση πομπής Ιερού Ευαγγελίου

10.55΄ Άφιξη τιμώμενου Προσώπου – Απόδοση Τιμών- Επιθεώρηση παραταγμένων Τμημάτων

11.00’ Έναρξη Τελετής – Δοξολογία

11.15’ Αποχώρηση Πομπής Ιερού Ευαγγελίου

11.20’ Ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής

11.30’ Λήψη αναμνηστικής φωτογραφίας – Παρέλαση- Πέρας Τελετής – Δεξίωση

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το έτος 1984, μετά την ενοποίηση των Σωμάτων Ελληνικής Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων.

Ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων, αποβλέποντας στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση και στην κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία τους , ώστε να καταστούν ικανοί Αστυνομικοί και Ανακριτικοί Υπάλληλοι.

Από το έτος 1995 οι Δόκιμοι Αστυφύλακες εισάγονται στη Σχολή με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων, βάσει του Νόμου 2226/94.

Από το 2005, στα πλαίσια της αποκέντρωσης, η έδρα της Σχολής μεταφέρθηκε στην Κομοτηνή και σ’ αυτή υπάγονται τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, Κομοτηνής, Ξάνθης, Νάουσας, Γρεβενών, Καρδίτσας, Μουζακίου, Ρεθύμνου και Σητείας.

Την 14 Νοεμβρίου 2025 θα ορκιστούν 953 Δόκιμοι Αστυφύλακες, της Εκπαιδευτικής Σειράς 2025 – 2028.

Στο Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου θα ορκιστούν 211 Αστυφύλακες.

