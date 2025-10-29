Ανάρτηση του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρου Τσαϊρίδη:

Οπως αρμόζει στους Ήρωες

Κίνηση υψηλού συμβολισμού και ύψιστη τιμή για όλους η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, στην τελετή αποκαλυπτηρίων

Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Βουλής κ.Νικήτα Κακλαμανη ο οποίος αγκάλιασε την πρωτοβουλία των ενώσεων μας καλύπτοντας μάλιστα μέρος του κόστους της προτομής

Ένα ξεχωριστό και μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Στεργιο Αγγελούδη, ο οποίος στάθηκε από την πρώτη στιγμή αρωγός, παραχωρώντας ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης για την τοποθέτηση της προτομής του Γιώργου Λυγγεριδη

Αποδεικνύοντας εμπράκτως την αναγνώριση της θυσίας του Γιώργου αλλά και της προσφοράς του αστυνομικού προσωπικού προς το κοινωνικό σύνολο

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών - ΕΑΣΥΑ και Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ήταν το ελάχιστο που οφείλαμε να πράξουμε για τον Ήρωα συνάδελφο μας

Ευχαριστούμε όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους την τελετή

Κλείνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του προεδρείου, στους εκλεγμένους αντιπροσώπους της ΕΑΥΘ, στην Γιώτα και την Μαρία, για την τεράστια συμβολή τους στην υλοποίηση μιας τόσο μεγάλης και ξεχωριστής εκδήλωσης

Ως Ενώσεις Αστυνομικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του Γιώργου τον κύριο Σάκης Λυγγερίδης και την κυρία Ευγενία Στράτου-Λυγγερίδου μέχρι την τελική δικαίωση του παιδιού τους

Ανθυπαστυνόμος ΛΥΓΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΤΟΣ