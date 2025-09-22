ΟΠΚΕ: Από την αστυνόμευση στην αδράνεια

Ανακοίνωση του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.:

Η επιχειρησιακή εικόνα των ΟΠΚΕ σήμερα απέχει πολύ από αυτό που προβλέπεται θεσμικά και αναγνωρίζεται δημόσια. Η αποστολή τους είναι σαφής, και η ανάγκη για ενεργή αστυνόμευση πιο επιτακτική από ποτέ όμως η καθημερινότητα δείχνει ακινησία και απραξία.

Διαβάστε επίσης

Πρόκειται για προσωπικό με υψηλή κατάρτιση μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης σε θέματα νέων μορφών εγκληματικότητας, η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και η αρμονική συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. αποδεικνύουν την επιχειρησιακή τους ικανότητα. Τι αξία έχουν οι ικανότητες και η εκπαίδευση όμως όταν…

Αντί να περιπολούν, σηκώνουν χειρόφρενο;

Αντί να επεμβαίνουν, παρατηρούν;

Δεν εξυπηρετεί κανέναν η ΟΠΚΕ αντί να εξασφαλίζει ασφάλεια και δημόσια ειρήνη να είναι αδρανής και παροπλισμένη.

Οι λιγοστές δυνάμεις σε σχέση με την πολυάριθμη οργανική της δύναμη καταφέρνουν αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα όπως, συλλήψεις για παράνομα όπλα, εμπόριο ναρκωτικών, ληστείες, κλοπές, περιπολίες εντός καταυλισμών, αποκαλύπτοντας τον δυναμικό και πολυεπίπεδο ρόλο τους. Εύκολα συμπεραίνει κάνεις το μέγεθος των αποτελεσμάτων όταν αυτές οι ομάδες απελευθερωθούν από την στασιμότητα.

Μάλιστα η προσπάθεια υποβάθμισής του έργου της ΟΠΚΕ και ο αμιγώς επιχειρησιακά ρόλος της σε ρόλο βοηθού επιχειρήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν. Απέναντι σε αυτή την απειλή θεσμικής υποβάθμισης, το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. δεν έμεινε θεατής.

Πρόσφατα με Π.Δ. αποφασίστηκε η διάσπαση των ΟΠΚΕ και η υπαγωγή τους στις Υποδιευθύνσεις Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Μετά από την τεκμηριωμένη παρέμβαση του ΣΕΦΕΑΑ νομοθετήθηκε η παραμονή των ΟΠΚΕ στην Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων , ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους ταυτότητα. Η νομοθέτηση αυτή στηρίχθηκε στις αιτιάσεις που καταθέσαμε ως Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α., ότι μια τέτοια διάσπαση θα εξουδετέρωνε τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Υπηρεσίας και θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα της.

Η πολιτική ηγεσία έδειξε ότι αναγνωρίζει τον ρόλο των ΟΠΚΕ, διατηρώντας την δομή τους με νόμο. Η φυσική ηγεσία, όμως, συνεχίζει να τους απαξιώνει στην πράξη, επιμένοντας σε τακτικές καθήλωσης.

Η εγκληματικότητα δεν φυλάσσεται, αντιμετωπίζεται και η ΟΠΚΕ δεν δημιουργήθηκε για να είναι καθηλωμένη, αλλά για να περιπολεί. Η σημερινή πραγματικότητα υποβαθμίζει την επιχειρησιακή τους αξία, ακυρώνει τον εξειδικευμένο ρόλο τους και συνιστά σπατάλη ανθρώπινων πόρων και εκπαιδευτικού κόπου.

Επιβάλλεται:

– Άμεση επαναξιολόγηση της επιχειρησιακής δράσης των ΟΠΚΕ

– Αποδέσμευση των ΟΠΚΕ από στατικές φυλάξεις

– Έκδοση κανονιστικής διαταγής

Οι ΟΠΚΕ πρέπει να επιστρέψουν στον πραγματικό τους ρόλο.

Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος — στην πράξη, όχι στη θεωρία.