ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα οι συλληφθέντες της σπείρας στην Κρήτη - Βαρύ το κατηγορητήριο

Αντιμέτωποι με τις – κατά περίπτωση – κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες (12/12/25) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Επιπλέον, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων και κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες ενδέχεται να μεταφερθούν σήμερα το πρωί στην εισαγγελία Ηρακλείου και το βράδυ του Σαββάτου έχει προγραμματιστεί η μεταγωγή τους με πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο για τον Πειραιά.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών καθώς, όπως είναι γνωστό, την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε τραπεζικό λογαριασμό νεκρού τα χρήματα - Πώς έστησαν τη «φάμπρικα»

Ακόμα και πεθαμένους που διατηρούσαν λογαριασμούς σε τράπεζες χρησιμοποιούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, που εξάρθρωσε η Οικονομική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, στον τραπεζικό λογαριασμό ενός ανθρώπου που δεν είναι πια στη ζωή, έμπαιναν οι παράνομες επιδοτήσεις και μετά τα μέλη του κυκλώματος έβγαζαν από τους λογαριασμούς τα συγκεκριμένα χρήματα και τα μοιράζονταν.

Η «φάμπρικα» μάλιστα που είχε στηθεί ήταν απλή και ταυτόχρονα μία εξοργιστική απάτη. Έπειθαν άτομα δίνοντάς τους μέχρι 1.000 ευρώ το χρόνο, να κάνουν αιτήσεις για επιδότηση, μέσω συγκεκριμένου ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων) και όταν έμπαιναν τα χρήματα στον συγκεκριμένο λογαριασμό, τα μοιράζονταν τα μέλη του κυκλώματος.

Ήταν τέτοιος μάλιστα ο βαθμός της απάτης, που οι αξιωματικοί της Οικονομικής αστυνομίας από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν διαπιστώσει ότι απ' όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, πάνω από 90% οι επιδοτήσεις τους ήταν παράνομες.

Κεντρικό ρόλο έπαιζε ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ΚΥΔ, ο οποίος μάλιστα είχε πρόσβαση και στον λογαριασμό του πεθαμένου, όπου πήγαινε στα ΑΤΜ και έβγαζε χρήματα ακόμη και με κάρτα.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου έξι μήνες, ενώ η συγκεκριμένη υπόθεση έχει σχέση και με την έφοδο που είχε κάνει η Οικονομική Αστυνομία στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν από μερικές εβδομάδες.

Συνολικά, τα μέλη της οργάνωσης είναι 42. Από αυτά, 15 έχουν συλληφθεί και σε αυτούς περιλαμβάνονται γνωστός συνδικαλιστής, αγρότες, λογιστές και δικηγόροι.

Επιμέλεια - Ορέστης Παντελόγλου

cnn.gr