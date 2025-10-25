ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπουτίκ πολυτελείας το σπίτι του αρχηγού στα Γιαννιτσά – Συλλογή από BVLGARI και Louis Vuitton

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Έκπληκτοι έμειναν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI όταν μπήκαν για έρευνα στο σπίτι του αρχηγού του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έναν ήσυχο δρόμο των Γιαννιτσών.

Και αυτό διότι το σπίτι θύμιζε… μπουτίκ επώνυμων αξεσουάρ. Τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας άρχισαν να καταγράφουν ένα ένα και να κατάσχουν επώνυμες τσάντες και ρολόγια αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, ως προϊόντα που αποκτήθηκαν με «βρώμικο» χρήμα.

Πιο αναλυτικά, στο σπίτι όπου διέμενε ο φερόμενος ως αρχηγός και η γυναίκα του (επίσης συλληφθείσα) εντοπίστηκαν τρία δαχτυλίδια εκ των οποίων ένα λευκόχρυσο και δύο χρυσά, μάρκας BVLGARI, ένα λευκόχρυσο δαχτυλίδι με πολύτιμο λίθο, ένα ρολόι χειρός, μάρκας TISSOT, ένα ρολόι χειρός, μάρκας MICHAEL KORS, μία γυναικεία τσάντα, μάρκας FENDI, μία ροζ τσάντα, μάρκας LOUIS VUITTON, μία τσάντα πλάτης, μάρκας LOUIS VUITTON, μαζί με τέσσερις αποδείξεις εμπορικών συναλλαγών στο ABU DHABI, ένα ρολόι χειρός χρυσό, μάρκας BULOVA, ένα ρολόι χειρός, μάρκας PATEK PHILIPPE GENEVE, μία τσάντα, μάρκας GUCCI, μία χρυσή λίρα και ένα ρολόι χειρός μάρκας GARMIN.

Τα πανάκριβα αξεσουάρ δεν ήταν τα μόνα που βρέθηκαν στην οικία του ζευγαριού και προκάλεσαν εντύπωση στους αστυνομικούς. Και αυτό διότι σε ένα από τα δωμάτια εντοπίστηκε διαζευκτήριο της Ιεράς Μητρόπολης Πολυάνης και Κιλκισίου που αφορούσε στη λύση του γάμου του αρχηγού του κυκλώματος και της συζύγου του με ημερομηνία 22 Ιουλίου του 2025. Το διαζευκτήριο αυτό «πρόδωσε» το ζευγάρι.

Δεν είχαν χωρίσει

Και αυτό διότι αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι από την έρευνα δεν προέκυψε ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει στην πραγματικότητα και έτσι εκτιμάται ότι πρόκειται για εικονικό διαζύγιο για να εξυπηρετηθούν «αλλότριοι σκοποί». Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το ζευγάρι πήρε διαζύγιο φοβούμενο τυχόν επερχόμενο έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων. Ενδεχομένως κατάλαβαν λόγω διαφόρων δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω τους και προσπάθησαν να «αποσυνδέσουν» τα περιουσιακά τους στοιχεία για να μην κινήσουν υποψίες.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδήγησε σε 37 συλλήψεις. Η ζημιά που προκλήθηκε σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ.

Τα μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν «ακτημονικά» αγροτεμάχια (δηλαδή επιλέξιμα, αλλά μη δηλωμένα) προηγούμενων ετών, τα οποία στη συνεχεία καταχωρούσαν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων, είτε μελών της οργάνωσης, είτε προσώπων που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα». Οι εγγραφές συχνά διαγράφονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αιτιολογούνταν με ασαφείς λόγους («επικαιροποίηση», «Α.Τ.Α.Κ.», «λάθος καταχώριση»).

Επιπλέον, υπέβαλλαν είτε μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) είτε με τη χρήση κωδικών taxis, Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης(ΕΑΕ), εκμεταλλευόμενα την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των αρχηγικών μελών, καθώς και διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή των αιτήσεων.

Ακόμη, προέβαιναν σε μαζικές δηλώσεις αγροτεμαχίων ως «ακτημονικών», κατά το έτος 2025. Συγκεκριμένα, οι αιτούντες επισύναπταν λευκές κόλλες ως δήθεν βεβαιώσεις από την Περιφέρεια ή δηλώσεις ταυτοπροσωπίας, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο ορισμένες υποχρεώσεις καταχώρησης (ΑΤΑΚ) και διευκολύνοντας τη λήψη έκτακτων ενισχύσεων.

Παράλληλα, δήλωναν στις ΕΑΕ ψευδείς αριθμούς ζωικού κεφαλαίου, οι οποίοι δεν ήταν συμβατοί με το Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου (συχνά βοοειδή σε ηλικιακές κατηγορίες με υψηλούς συντελεστές ΜΖΚ), προκειμένου να εξασφαλίσουν αυξημένη επιλεξιμότητα και μεγαλύτερη επιφάνεια βοσκοτόπων από τη δημόσια κατανομή.

Τα μέλη του κυκλώματος συνεργάζονταν για την επίτευξη του σκοπού τους με λογιστές και υπαλλήλους ΚΥΔ, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύνταξη, υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα επίμαχα αγροτεμάχια βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τους τόπους κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών ή μισθωτών, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αδύνατη την καλλιέργειά τους.

Η ιεραρχία των συλληφθέντων

Σύμφωνα με την έρευνα των διωκτικών Αρχών, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν αναπτύξει διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένα:

38χρονος , που φέρεται να κατείχε τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, διαχειριζόταν και συντόνιζε την εγκληματική δραστηριότητα: Εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία του στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που απέκτησε ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε περιοχές της επικράτειας που δεν δηλώνονταν από κάποιον. Επιπλέον, επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε ΕΑΕ μελών, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή, ενώ προέβαινε σε πράξεις νομιμοποίησης εσόδων, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς αυτοκινήτου, διατραπεζικών μεταφορών και πολυτελούς βίου,

30χρονη , της οποίας οι τραπεζικοί λογαριασμοί φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια κινήσεων που καταδεικνύουν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμφανιζόταν ως κάτοχος διευθύνσεων IP, από τις οποίες πραγματοποιήθηκε επεξεργασία ή υποβολή ΕΑΕ μελών της εγκληματικής οργάνωσης,

68χρονος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος, καθώς λάμβανε χρηματικά ποσά από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα μετέφερε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του 38χρονου, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και οι δικοί του τραπεζικοί λογαριασμοί για την πραγματοποίηση κινήσεων που καταδεικνύουν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

36χρονος , υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε ΕΑΕ μελών της εγκληματικής οργάνωσης και καταχωρούσε εικονικά ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης από διευθύνσεις IP που ανήκουν στον ίδιο και σε έτερο συγγενικό του πρόσωπο. Λάμβανε δε, και διακινούσε χρήματα από και προς τα μέλη, ενώ μετέφερε χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς έτερων αρχηγικών μελών και ενός πρώην αρχηγικού μέλους,

54χρονος , με την ιδιότητά του ως λογιστής, εμφανιζόταν σε δηλώσεις εμπλεκομένων προσώπων που είχαν υποβληθεί προς την ΑΑΔΕ, ενώ στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και η διεύθυνση κατοικίας ή επιχείρησής του είχαν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ακόμα, είχε προβεί σε μεταφορές χρηματικών ποσών προς φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ είχε λάβει χρηματικό ποσό από αρχηγικό μέλος μέσω τραπεζικού λογαριασμού,

11 άτομα , βασικά μέλη της οργάνωσης, εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές των δηλωμένων ψευδώς δηλώσεων στις ΕΑΕ ακινήτων. Κάποιοι από αυτούς είχαν τροποποιήσει ψευδώς την περιουσιακή τους κατάσταση, είχαν υποβάλει και οι ίδιοι ψευδείς δηλώσεις ΕΑΕ και είχαν λάβει παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις, ενώ πολλοί από αυτούς είχαν πραγματοποιήσει τραπεζικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και ενός πρώην αρχηγικού μέλους,

, βασικά μέλη της οργάνωσης, εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές των δηλωμένων ψευδώς δηλώσεων στις ΕΑΕ ακινήτων. Κάποιοι από αυτούς είχαν τροποποιήσει ψευδώς την περιουσιακή τους κατάσταση, είχαν υποβάλει και οι ίδιοι ψευδείς δηλώσεις ΕΑΕ και είχαν λάβει παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις, ενώ πολλοί από αυτούς είχαν πραγματοποιήσει τραπεζικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και ενός πρώην αρχηγικού μέλους, 26 άτομα, λοιπά μέλη της οργάνωσης, υπέβαλλαν ΕΑΕ με ψευδή στοιχεία κατοχής ακινήτων ή/και ζωικού κεφαλαίου με αποκλειστικό σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων. Πολλοί από αυτούς είχαν πραγματοποιήσει και τραπεζικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη και πρώην αρχηγικό μέλος.

