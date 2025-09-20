Ομοφοβική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας - Τι αναφέρει ο Μιχάλης Λώλης στο «Εξελίξεις Τώρα»

Η ασφάλεια είναι ένα αναγκαίο συστατικό για τη Δημοκρατία και την ελευθερία. Ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αμφίεσης, όλοι το έχουμε ανάγκη και το επιζητάμε.

Δυστυχώς ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει και σίγουρα δεν συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο για όλες και όλους.

Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» παρουσιάζει ένα ρεπορτάζ με μία ομοφοβική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Ένα νεαρό ζευγάρι ανδρών δέχθηκε επίθεση στον δρόμο γιατί τόλμησε να ανταλλάξει ένα φιλί.

Η εξομολόγηση του ενός εκ των θυμάτων, συγκλονίζει.

«Πλησίασε στο σημείο που ήμασταν όρθιοι και πιανόμασταν χέρι – χέρι. Ο συνοδηγός βγήκε ο μισός έξω από το παράθυρο, μας πέταξε ένα ποτήρι καφέ και μας φώναξε… Ήμασταν μετά πολύ σοκαρισμένοι και οι δύο. Κάναμε επώνυμη καταγγελία στο τμήμα αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας».

Ο διοικητής τμήματος αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας Αττικής στις Εξελίξεις Τώρα

