Ομοφοβική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας - Τι αναφέρει ο Μιχάλης Λώλης στο «Εξελίξεις Τώρα»

Η ασφάλεια είναι ένα αναγκαίο συστατικό για τη Δημοκρατία και την ελευθερία. Ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αμφίεσης, όλοι το έχουμε ανάγκη και το επιζητάμε.
Δυστυχώς ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει και σίγουρα δεν συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο για όλες και όλους.
Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» παρουσιάζει ένα ρεπορτάζ με μία ομοφοβική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Ένα νεαρό ζευγάρι ανδρών δέχθηκε επίθεση στον δρόμο γιατί τόλμησε να ανταλλάξει ένα φιλί.
Η εξομολόγηση του ενός εκ των θυμάτων, συγκλονίζει.
«Πλησίασε στο σημείο που ήμασταν όρθιοι και πιανόμασταν χέρι – χέρι. Ο συνοδηγός βγήκε ο μισός έξω από το παράθυρο, μας πέταξε ένα ποτήρι καφέ και μας φώναξε… Ήμασταν μετά πολύ σοκαρισμένοι και οι δύο. Κάναμε επώνυμη καταγγελία στο τμήμα αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας».
Ο διοικητής τμήματος αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας Αττικής στις Εξελίξεις Τώρα