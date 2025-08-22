"Όμηρος" ταξιτζής σε ξενοδοχείο - Πως τον παγίδευσε μία γυναίκα

Σοκαριστικό περιστατικό ομηρίας και ληστείας εκτυλίχθηκε στην Αθήνα, όταν ένας 29χρονος οδηγός ταξί παγιδεύτηκε από μια γυναίκα με το πρόσχημα της ερωτικής συνεύρεσης, οδηγώντας τον σε ξενοδοχείο στη Λεωφόρο Αθηνών.

Η εισβολή του ένοπλου

Ενώ ο οδηγός βρισκόταν στο δωμάτιο, εισέβαλε ένοπλος άνδρας, ο οποίος τον κράτησε όμηρο για περίπου δυόμισι ώρες. Στόχος του ήταν να αποσπάσει τα κλειδιά του οχήματος και να διαφύγει με το ταξί. Ο οδηγός, εμφανώς σοκαρισμένος, κατάφερε να ειδοποιήσει την αστυνομία μόλις αφέθηκε ελεύθερος.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και οργάνωσαν επιχείρηση για την ανάκτηση του οχήματος και τη σύλληψη των δραστών. Με καθοδήγηση των αστυνομικών, ο ταξιτζής επικοινώνησε με τη γυναίκα, προσποιούμενος ότι ήθελε να πάρει πίσω το ταξί. Εκείνη επέστρεψε στο ξενοδοχείο, όπου συνελήφθη επί τόπου.

Ο συνεργός που διέφυγε

Ο ένοπλος συνεργός της, ωστόσο, κατάφερε να διαφύγει με μοτοσικλέτα και παραμένει μέχρι στιγμής ασύλληπτος. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο η γυναίκα να είχε ενεργό ρόλο στην παγίδευση του οδηγού και να λειτουργούσε ως «δόλωμα».

