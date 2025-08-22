Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε οδηγό απορριμματοφόρου - Μεταφέρθηκε τραυματίας στο Θριάσιο

Μία ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε οδηγό απορριμματοφόρου το βράδυ της Παρασκευής στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του iefimerida.gr, τα άτομα αυτά έκλεισαν με όχημά τους το απορριμματοφόρο στην περιοχή της Γκοριτσάς και με χρήση επιτέθηκαν, για άγνωστο προς το παρόν λόγο, στον οδηγό τον οποίο και έχουν τραυματίσει σοβαρά.

Διαβάστε επίσης

Το θύμα της επίθεσης έχει μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου.

Κατά την επίθεση, τα νεαρά άτομα τραυμάτισαν ελαφρά και τους δύο υπαλλήλους που εργάζονταν με το απορριμματοφόρο εκείνη τη στιγμή, ωστόσο δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Προανάκριση έχει ξεκινήσει το τμήμα δημόσιας ασφαλείας τη υποδιεύθυνσης Δυτικής Αττικής.