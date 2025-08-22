PoliceNET of Greece logo
Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε οδηγό απορριμματοφόρου - Μεταφέρθηκε τραυματίας στο Θριάσιο

22:52 | 22/08/2025

Μία ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε οδηγό απορριμματοφόρου το βράδυ της Παρασκευής στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του iefimerida.gr, τα άτομα αυτά έκλεισαν με όχημά τους το απορριμματοφόρο στην περιοχή της Γκοριτσάς και με χρήση επιτέθηκαν, για άγνωστο προς το παρόν λόγο, στον οδηγό τον οποίο και έχουν τραυματίσει σοβαρά. 

Το θύμα της επίθεσης έχει μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου.

Κατά την επίθεση, τα νεαρά άτομα τραυμάτισαν ελαφρά και τους δύο υπαλλήλους που εργάζονταν με το απορριμματοφόρο εκείνη τη στιγμή, ωστόσο δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Προανάκριση έχει ξεκινήσει το τμήμα δημόσιας ασφαλείας τη υποδιεύθυνσης Δυτικής Αττικής.

 

