Ομάδα άμεσης επέμβασης στον Αγνωστο Στρατιώτη – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμόζεται από την Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας και τάξης στον χώρο του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη.

Tο σχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», περιλαμβάνει ένα σύνολο αστυνομικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση και με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της νέας νομοθεσίας.

Σκοπός του ειδικού σχεδίου είναι η πρόληψη και αποτροπή κάθε μορφής έκνομης ενέργειας ή ενεργειών που ενδέχεται να πλήξουν το κύρος και τη συνολική εικόνα στον χώρο του μνημείου.

Για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου:

Διατίθενται σε 24ωρη βάση πεζές περιπολίες εμφανούς αστυνόμευσης, καθώς και περιπολίες ασφάλειας, για την επιτήρηση του χώρου και τον εντοπισμό τυχόν υπόπτων ατόμων ή δραστηριοτήτων.

Εχει οριστεί αξιωματικός ως επικεφαλής, ο οποίος, πέραν των υπηρεσιακών του καθηκόντων, ασκεί καθήκοντα διαμεσολαβητή μεταξύ πολιτών και αστυνομικών, με στόχο την ομαλή συνεργασία και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος.

Σε περιπτώσεις έκτακτων συναθροίσεων ή γεγονότων που απαιτούν αυξημένα μέτρα, προβλέπεται η σχηματοποίηση-ανάπτυξη των διατιθέμενων αστυνομικών –(20) ένστολων αστυνομικών–, με πλήρη επιχειρησιακό εξοπλισμό, οι οποίοι λειτουργούν ως πρώτοι ανταποκριτές.

Από την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται γνωστό ότι το ειδικό σχέδιο εφαρμόζεται με συνέπεια και ευθύνη, διασφαλίζοντας την τάξη αλλά και την προστασία της ιστορικής και συμβολικής αξίας του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη.

«Είναι ιερό»

«Το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη είναι ιερό και ενέργειες όπως συλλαλητήρια ή διαμαρτυρίες στον χώρο δεν θα είναι επιτρεπτές», διαμηνύει σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση.

«Οχι τσιγαράκι και κιθάρα στον Αγνωστο Στρατιώτη», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την πολυσυζητημένη τροπολογία που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, και με αφορμή την απομάκρυνση μεμονωμένων ατόμων, όπως μιας κοπέλας προ ημερών ή ενός νεαρού προχθές από τον χώρο, ο οποίος είχε βάλει κάθισμα και είχε πάρει κιθάρα.

«Η Αστυνομία θα εφαρμόσει τον νόμο. Πετυχαίνουμε τον στόχο της εφαρμογής του νόμου. Δυστυχώς, για να συμβεί αυτό, χρειαζόταν η τροπολογία. Γιατί δεν ήμασταν όλοι στην ίδια σελίδα», προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Γιάννης Σουλιώτης

kathimerini.gr