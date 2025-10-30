Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή πολλών αστυνομικών

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες στον οικισμό των ΡΟΜΑ στη Χαραυγή Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας οργανώθηκε και συντονίστηκε έφοδος από αστυνομικά οχήματα, μηχανές και ΜΑΤ.

Διερεύνησαν πιθαμή προς πιθανή τον οικισμό, ψάχνοντας σπίτια, αποθήκες και αυτοκίνητα.

Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες ΡΟΝΑ είχαν επιτεθεί σε αστυνομικούς. Η δε ζωή των κατοίκων εκεί, είναι ανυπόφορη και απαιτούνται λύσεις.

Περισσότερα σε λίγο ...

Ιωαννα Καραγιαννη

Πηγή: tvstar.gr