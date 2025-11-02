PoliceNET of Greece logo
Ομάδα 50 ατόμων επιτέθηκε σε Αστυνομικούς

01:16 | 02/11/2025

Επίθεση με μολότοφ δέχτηκαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, μετά τη λήξη της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτατζόγλειο.

Συγκεκριμένα, 50 άτομα πέταξαν μολότοφ στη συμβολή των οδών ΕΘνικής Αμύνης με την Αγίου Δημητρίου κι έβαλαν φωτιά στο δασύλλιο μέσα στο Τελόγλειο.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Πέντε αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές. Δεν έγινε κάποια προσαγωγή.

Η κατάσταση ηρέμησε λίγο αργότερα.

Ρεπορτάζ: Δέσποινα Κρητικού

Πηγή: ertnews.gr 

