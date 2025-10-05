PoliceNET of Greece logo
Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου

19:27 | 05/10/2025

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.  Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου.

«Σύντομα θα υπάρξουν σχετικές τοποθετήσεις της κυβέρνησης», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα του καλωδίου είχε τεθεί και στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Νέα Υόρκη και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή:  enikos.gr 

