Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Ολοκλήρωση της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25» - ΦΩΤΟ

23:14 | 20/10/2025

Από τη Δευτέρα 13 έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, έλαβε χώρα στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας και στην ευρύτερη περιοχή Πελοποννήσου και Ιονίου Πελάγους η Εθνική Διακλαδική Άσκηση με την επωνυμία «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25».

 Η «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) μεσαίας κλίμακας, που αφορά στην εκτέλεση επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ), η οποία σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ και διεξήχθη υπό τον έλεγχο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ).

 Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των 3 Γενικών Επιτελείων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και σκοπό είχε την άσκηση του συμμετέχοντος προσωπικού στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον ΗΠ, τη δοκιμή του Διακλαδικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου ΗΠ των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των ασκούμενων.

 

