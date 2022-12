Ολοκλήρωση 7ου Διεθνούς Σχολείου Σπουδών της Σχολής Εθνικής Άμυνας

Την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022 ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στην τελετή αποφοίτησης της 7ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών (ΔΣΣ) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), που ξεκίνησε την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Το σχολείο λαμβάνει χώρα κατ΄ έτος, στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που σχεδιάζει και εκτελεί το ΓΕΕΘΑ στον τομέα των αμυντικών σπουδών, και αποφοίτησαν από αυτό συνολικά 13 σπουδαστές εκ των οποίων 4 από την Ελλάδα, 1 από την Κύπρο, 2 από την Αίγυπτο, 1 από την Βουλγαρία, 2 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 1 από την Ιορδανία και 2 από την Σαουδική Αραβία.

Την τελετή, η οποία έλαβε χώρα στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, τίμησαν με την παρουσία τους:

● Οι Πρέσβεις στην Ελλάδα της Αιγύπτου κ. Omar Amer Youssef, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κ. Sulaiman Hamid Salem Almazrouri, της Ιορδανίας κ. Ahed Ali Sweidat και της Σαουδικής Αραβίας κ. Saad Alammar.

● Ο Υποστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση, ο Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ, ο Αντιπτέραρχος Γεώργιος Καραδήμας ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά, και ο Υποναύαρχος Λ.Σ. Αντώνιος Μάζης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχου Λ.Σ. Γεώργιου Αλεξανδράκη.

● Οι Ακόλουθοι Άμυνας στην Ελλάδα της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Βουλγαρίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας.

● Ο καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών κ. Γεράσιμος Καραμπελιάς και ο επίκουρος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (DEREE) κ. Νικόλαος Λάμπας.

Σκοπός του Σχολείου ήταν η προετοιμασία των σπουδαστών για την ανάληψη επιτελικών καθηκόντων ανώτατου Αξιωματικού, και συμπεριέλαβε αντικείμενα στρατηγικής, ιστορίας, διεθνών σχέσεων και αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, κατανεμημένα στους ακόλουθους κύκλους εκπαίδευσης:

● Research Methodology and Critical Thinking in Strategic Studies.

● Thucydidean Approach to Applied Strategy.

● Managing Maritime Security Threats.

● Strategic Leadership.

● Applied International Relations & Foreign Policy.

● Defense Diplomacy Negotiations and Cultural Awareness.

● Regional Studies.

● Introduction to Peace Support Operations.

● Countering the Changing Threat of International Terrorism.

