Ποιος είναι ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης, ο κυβερνήτης στη φρεγάτα «Κίμων»

Στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας παραδόθηκε η πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων» στην Ελλάδα. Η χθεσινή ημέρα σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας γενιάς κύριων μονάδων επιφανείας για τον ελληνικό στόλο, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και το επιστέγασμα μιας πολυετούς πορείας.







Η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας πραγματοποιήθηκε στην προβλήτα του ναυπηγείου της Naval Group, εκεί όπου η «ΚΙΜΩΝ» είχε ολοκληρώσει έναν απαιτητικό κύκλο ναυπήγησης και δοκιμών. Με την ανύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρύμνη και του επισείοντα, του διεθνούς διακριτικού που δηλώνει ότι το πλοίο διαθέτει κυβερνήτη, η φρεγάτα αποδόθηκε στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.







Κυβερνήτης στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων» είναι ο αντιπλοιάρχος Ιωάννης Κιζάνης. Πρόκειται για έναν έμπειρο ναυτικό. Μάλιστα, ήταν αρχηγός της τάξεως του στη Σχολή Δοκιμών που αποφοίτησε το 2000, ενώ έχει καταγωγή από την Αθήνα.







Κατά τα πρώτα του χρόνια, υπηρέτησε σε μεγάλα πλοία επιφάνειας και στην συνέχεια ανέλαβε ως Κυβερνήτης σε Ταχέα Περιπολικά Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.







Στη χθεσινή τελετή μπήκε τελευταίος στο καράβι στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων» καθώς ως είθισται πρώτος μπαίνει ο νεαρότερος και καταλήγει ο αρχαιότερος να μπαίνει στο καράβι, δηλαδή ο κυβερνήτης.

