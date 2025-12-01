Tου Φώτη Νικολακόπουλου

Οι συχνοί έλεγχοι από την ΟΕΠΤΑ του τμήματος τροχαίας Κορίνθου βγάζουν συχνά σοβαρά περιστατικά

Το ίδιο συνέβη και το πρωινό της Δευτέρας όπου και σταμάτησαν για έλεγχο οδηγό (ΡΟΜΑ) επιβατικού οχήματος στην περιοχή της Γράνας Ζευγολατιού.

Διαπιστώθηκε ότι το μπλε επιβατικό όχημα μάρκας ΝΙSSΑΝ που οδηγούσε ο 70χρονος ΡΟΜΑ είχε κλαπεί στις 29 Νοεμβρίου 2025 (πριν από 2 μέρες περίπου) από το Αίγιο!

Ο 70χρονος συνελήφθη. Επίσης δεν έφερε μαζί του και δίπλωμα οδήγησης.

korinthiannews.gr