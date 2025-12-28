Οι χαμηλοί μισθοί «διώχνουν» τους αστυνομικούς της Βιρτζίνια

Η ένωση αστυνομικών της Αλεξάνδρειας, στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους χαμηλούς μισθούς των αστυνομικών, ζητώντας τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τον δήμο για τη νέα συλλογική σύμβαση έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με την ένωση, ο αρχικός μισθός στην Αλεξάνδρεια ανέρχεται περίπου στα 64.000 δολάρια τον χρόνο, χωρίς μπόνους πρόσληψης, γεγονός που καθιστά την πόλη λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με γειτονικές περιοχές της Βόρειας Βιρτζίνια, όπως το Arlington και το Fairfax, όπου προσφέρονται υψηλότερες αποδοχές και οικονομικά κίνητρα.

Οι αστυνομικοί προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν αυξήσεις, θα ενταθεί το πρόβλημα υποστελέχωσης.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας, με στόχο να ακουστεί και η φωνή των πολιτών.