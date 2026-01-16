Οι γιατροί ζητούν μόνιμη Αστυνομία στα νοσοκομεία - Τι λένε σε ανακοίνωση

Με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ζητάει την μόνιμη παρουσία αστυνομικών στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία, λόγω των αυξημένων επιθέσεων σε βάρος γιατρών και υγειονομικών.

«Το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία, τα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς έχουν πολλαπλασιαστεί, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο και απολύτως μη αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και συνθήκες ανασφάλειας για τους ίδιους τους ασθενείς», αναφέρει ο ΙΣΑ σε ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζει ότι μετά από επανειλημμένες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις του, άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο για τη βία κατά των υγειονομικών, καθώς αυστηροποιήθηκαν οι ποινές.

Παράλληλα, ζητά να θεσπιστεί αστυνομική παρουσία που θα επιβλέπει μόνιμα και οργανωμένα τα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία αλλά και να γίνει συνάντηση για το θέμα, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

«Η βία απέναντι στους γιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή», αναφέρει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης. Και προσθέτει ότι με τις παρεμβάσεις του ΙΣΑ, το θεσμικό πλαίσιο αυστηροποιήθηκε και οι ποινές αυξήθηκαν.

«Ωστόσο, η εφαρμογή του νόμου πρέπει να είναι άμεση και καθολική. Οι γιατροί δεν μπορεί να εργάζονται υπό καθεστώς φόβου. Η Πολιτεία οφείλει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής και να διασφαλίσει ότι οι υγειονομικοί θα εργάζονται με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σεβασμό».

