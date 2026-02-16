Οι έρευνες των αστυνομικών έβγαλαν "λαυράκι"

Συνελήφθη προχθες (14.02.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, 64χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους ανωτέρω ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(1) πολεμικό τυφέκιο,

(19) πλήρη φυσίγγια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων,

(1) περίστροφο,

(1) σπρέι πιπεριού,

(1) γκλόπ,

(2) ασύρματοι,

(1) βλήμα φυσιγγίου,

(1) σετ καθαριστικών όπλου και

Κάλυκες

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή .

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.